Події

17:40 16.12.2022

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

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Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

Білий дім заявив у п'ятницю про підготовку наступного пакета допомоги у сфері безпеки для України, і очікується, що він включатиме додаткові засоби протиповітряної оборони для країни, повідомляє Reuters.

"Як ви бачили у попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати побачити у цьому додаткові можливості протиповітряної оборони", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі журналістам на брифінгу у Вашингтоні у п'ятницю.

Теги: #сша #україна #ппо

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