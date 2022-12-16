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07:51 16.12.2022

Американський Сенат ухвалив військовий бюджет США на 2023 рік

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Американський Сенат ухвалив військовий бюджет США на 2023 рік

Сенат американського конгресу слідом за Палатою представників ухвалив військовий бюджет країни на 2023 фінансовий рік на суму $858 млрд, повідомляють ЗМІ.

Із них $817 млрд буде виділено на потреби безпосередньо міністерства оборони, звернув увагу телеканал CNN.

Зазначається, що нинішній бюджет на 8% перевищує попередній - на 2022 фінансовий рік, і передбачає виділення на $45 млрд. коштів більше, ніж навесні запитував Білий дім.

На так звану європейську ініціативу стримування виділяються $6 млрд, що на $2,1 млрд більше за запит, що становив $3,9 млрд. Раніше профільні комітети Палати представників і Сенату в спільній заяві пояснили, що це пов'язано із тим, що "заснований на правилах міжнародний порядок стикається з викликами".

У документі пропонується виділити $800 млн на військову допомогу Україні, в рамках якої Пентагон може укладати контракти на постачання Києву нової зброї та екіпірування. Також проєкт бюджету вимагає від адміністрації США надати розрахований на короткострокову та середньострокову перспективу план надання Україні, зокрема її ВПС, допомоги у сфері безпеки.

На військову допомогу владі Тайваню пропонується витратити $10 млрд.

Тепер проєкт бюджету має надійти на підпис президенту Джо Байдену.

 

 

Теги: #бюджет #сша #сенат #оборона

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