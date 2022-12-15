Події

18:55 15.12.2022

У зоні ЧАЕС встановлено новітні засоби відеоспостереження

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У зоні ЧАЕС встановлено новітні засоби відеоспостереження

Зону Чорнобильської АЕС обладнали новими для України засобами відеоспостереження, що дають змогу навіть уночі зі значної відстані фіксувати пересування об'єктів масштабу людини, повідомив начальник Головного управління НПУ в Київській області Андрій Нєбитов.

"Окремо працюємо над встановленням спеціальних камер і звукових датчиків, які захищатимуть електростанції, що на визначеній дистанції виявлятимуть об’єкти на кшталт дрону чи ракети й сповіщатимуть про них сили ППО. Це теж нова ініціатива, яку реалізуємо на нашій платформі", - цитує Нєбитова пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в четвер.

"Ідемо шляхом розвитку, бо за нами столиця, і саме тут місце безпековим інноваціям", - сказав головний поліцейський столичного регіону.

Теги: #чаес #відеоспостереження

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