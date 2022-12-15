Події

15:37 15.12.2022

Окупанти завдали ударів С-300 по Холодногірському району Харкова, без постраждалих - Синєгубов

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Окупанти завдали ударів С-300 по Холодногірському району Харкова, без постраждалих - Синєгубов

Російські окупаційні війська в четвер удень завдали ракетних ударів по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень. На цю хвилину постраждалих немає. Детальнішу інформацію повідомимо згодом", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #удар #харків

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