США включать Потаніна, Росбанк та "Інтеррос" у SDN List, "Норнікелю" санкції не загрожують

Російський бізнесмен Володимир Потанін, який вже півроку перебуває під санкціями Великої Британії, буде включений і до американського "чорного списку", повідомляє Wall Street Journal із посиланням на неназвані офіційні джерела у Вашингтоні.

Також до SDN List, чергове оновлення якого може бути оприлюднено вже у четвер, можуть потрапити холдингова компанія Потаніна "Інтеррос" та Росбанк, найбільшим власником якого є благодійний фонд бізнесмена, пише видання.

При цьому ГМК "Норільський нікель", головою та найбільшим бенефіціаром якого є Потанін, під санкції не підпаде, кажуть співрозмовники WSJ.