У Куп'янському районі ексгумовано тіло чоловіка, загиблого внаслідок розстрілу окупантами цивільного автомобіля

Прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували тіло 51-річного жителя с. Петропавлівка Куп'янського району, загиблого наприкінці вересня, коли населений пункт іще був окупований.

"Подружжя поверталося додому автомобілем. У цей час російські військові відкрили автоматну чергу по автомобілю. Жінка вижила, чоловік дістав вогнепального поранення і загинув", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).