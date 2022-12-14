Події

15:02 14.12.2022

У Куп'янському районі ексгумовано тіло чоловіка, загиблого внаслідок розстрілу окупантами цивільного автомобіля

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Прокурори Куп'янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували тіло 51-річного жителя с. Петропавлівка Куп'янського району, загиблого наприкінці вересня, коли населений пункт іще був окупований.

"Подружжя поверталося додому автомобілем. У цей час російські військові відкрили автоматну чергу по автомобілю. Жінка вижила, чоловік дістав вогнепального поранення і загинув", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #харківська_область

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