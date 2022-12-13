Події

18:53 13.12.2022

Кулеба: РФ, як і раніше, хоче завоювати всю Україну, наразі вони хочуть не миру, а паузи в агресії

1 хв читати
Кулеба: РФ, як і раніше, хоче завоювати всю Україну, наразі вони хочуть не миру, а паузи в агресії

РФ, як і раніше, хоче завоювати всю Україну, ніхто не має бути обдурений порожніми заявами російської сторони про нібито готовність до переговорів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Одна важлива тема, якої я хочу торкнутися сьогодні, - це шлях до миру. Іноді російські офіційні особи роблять порожні заяви про те, що нібито готові до переговорів. Ніхто не має бути обдурений. Росія не змінила своїх ультиматумів і, як і раніше, хоче завоювати всю Україну. Чого вони хочуть прямо зараз, так це не миру, а паузи в агресії, щоб продовжити її пізніше. Ми не гратимемо в цю гру", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу для іноземних медіа у вівторок.

Міністр запевнив, що "Україна хоче миру, як жоден інший народ, але справжнього миру, а не чергової відкладеної війни".

"Насправді нікому із наших міжнародних партнерів це не цікаво", - сказав Кулеба.

Як наголосив глава МЗС, саме тому президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру із десяти кроків.

"Ми закликаємо всі держави підтримати мирну формулу президента Зеленського. Кожна нація може обрати елементи формули та разом з Україною працювати над їх реалізацією", - зазначив він.

Він додав, що "ми плануємо залучити не лише європейські країни", щоб формула миру стала універсальним, а не лише західним баченням миру.

Теги: #война #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:30 12.12.2022
Кулеба закликав країни ЄС підтримати спецтрибунал щодо агресії РФ

Кулеба закликав країни ЄС підтримати спецтрибунал щодо агресії РФ

13:02 12.12.2022
Кулеба вважає реалістичним сценарій блекауту в Україні

Кулеба вважає реалістичним сценарій блекауту в Україні

15:59 10.12.2022
Кулеба: позбавити Україну та всю міжнародну спільноту загрози з боку Росії стане стратегічною перемогою

Кулеба: позбавити Україну та всю міжнародну спільноту загрози з боку Росії стане стратегічною перемогою

13:42 07.12.2022
Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

15:08 06.12.2022
Кулеба: Розраховуємо на лідерство Німеччини у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder

Кулеба: Розраховуємо на лідерство Німеччини у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder

18:47 05.12.2022
Україна подбає про те, щоб агресивні амбіції Путіна продовжували зменшуватися доти, доки не впишуться в кордони РФ - Кулеба

Україна подбає про те, щоб агресивні амбіції Путіна продовжували зменшуватися доти, доки не впишуться в кордони РФ - Кулеба

19:47 01.12.2022
Кулеба та Бербок обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ

Кулеба та Бербок обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ

10:03 01.12.2022
Кулеба і Чавушоглу обговорили формулу миру України

Кулеба і Чавушоглу обговорили формулу миру України

23:28 30.11.2022
Кулеба про визнання Німеччиною Голодомору – це не просто історичне рішення. Це принцип, де немає нічого неможливого

Кулеба про визнання Німеччиною Голодомору – це не просто історичне рішення. Це принцип, де немає нічого неможливого

12:44 30.11.2022
Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні налагоджено промислове виробництво 152 та 155 мм снарядів

У листопаді в Україні отруїлися чадним газом 368 осіб, за перший тиждень грудня 97 осіб – ДСНС

ВР ліквідувала ОАСК і утворила КМОАС

Окупанти втратили за добу в Україні близько 500 військових, дві ББМ і дві артсистеми - Генштаб ЗСУ

Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів

ОСТАННЄ

В Україні налагоджено промислове виробництво 152 та 155 мм снарядів

На Харківщині через негоду обмежують рух вантажівок

Телеканал "Рада" транслюватиме засідання парламенту у записі до закінчення воєнного стану

Окружний адмінсуд Києва вважає неконституційним рішення щодо своєї ліквідації - заява

Окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запорізькій та Харківській областях, а також здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Централізоване водопостачання у Херсоні відновлено на 90% – заступник глави ОП Тимошенко

Кількість Пунктів незламності в Україні зросла до 5,3 тис. – заступник глави ОП Тимошенко

Держприкордонслужба України про перевірку бойової готовності армії у Білорусі: Для нас це нічого не змінює

Після конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні у проходженні зими - прем'єрка Колонна

У листопаді в Україні отруїлися чадним газом 368 осіб, за перший тиждень грудня 97 осіб – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА