Кулеба: РФ, як і раніше, хоче завоювати всю Україну, наразі вони хочуть не миру, а паузи в агресії

РФ, як і раніше, хоче завоювати всю Україну, ніхто не має бути обдурений порожніми заявами російської сторони про нібито готовність до переговорів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Одна важлива тема, якої я хочу торкнутися сьогодні, - це шлях до миру. Іноді російські офіційні особи роблять порожні заяви про те, що нібито готові до переговорів. Ніхто не має бути обдурений. Росія не змінила своїх ультиматумів і, як і раніше, хоче завоювати всю Україну. Чого вони хочуть прямо зараз, так це не миру, а паузи в агресії, щоб продовжити її пізніше. Ми не гратимемо в цю гру", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу для іноземних медіа у вівторок.

Міністр запевнив, що "Україна хоче миру, як жоден інший народ, але справжнього миру, а не чергової відкладеної війни".

"Насправді нікому із наших міжнародних партнерів це не цікаво", - сказав Кулеба.

Як наголосив глава МЗС, саме тому президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру із десяти кроків.

"Ми закликаємо всі держави підтримати мирну формулу президента Зеленського. Кожна нація може обрати елементи формули та разом з Україною працювати над їх реалізацією", - зазначив він.

Він додав, що "ми плануємо залучити не лише європейські країни", щоб формула миру стала універсальним, а не лише західним баченням миру.