Події

20:37 12.12.2022

Зеленський запропонував лідерам G7 скликати спеціальний Global Peace Formula Summit для реалізації української формули миру

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Зеленський запропонував лідерам G7 скликати спеціальний Global Peace Formula Summit для реалізації української формули миру

Президент України Володимир Зеленський запропонував лідерам країн G7 ("Великої сімки") скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit для того, щоб визначитися, як реалізувати ініційовану ним українську формулу миру.

"На саміті двадцятки в Індонезії я запропонував українську формулу миру - 10 чітких пунктів, які цілком реально виконати. Для миру - для миру в Україні, Європі, світі. Я пропоную скликати спеціальний саміт - Global Peace Formula Summit - щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед лідерами країн G7 у понеділок.

Він також запропонував главам держав "Великої сімки" проявити своє лідерство в реалізації формули миру - загалом або ж її конкретних пунктів.

 

Теги: #президент #саміт #пропозиція

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