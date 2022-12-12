Події

19:57 12.12.2022

В Україні створять єдину базу притулків для тварин

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В Україні створять єдину базу притулків для тварин

В Україні створять єдину базу притулків для тварин у рамках ініціативи Save Pets of Ukraine для прогнозування необхідних обсягів допомоги організаціям та зооволонтерам.

"Щоб надати більш системну та якісну допомогу власними силами, а також із залученням донорів, компанія Kormotech ініціювала перший у країні перепис притулків для тварин. З початку війни кількість бездомних собак і кішок значно зросла, а установи, які опікуються ними, – переповнені", – повідомляється у пресрелізі ініціативи.

Згідно з ним, перепис також дозволить ідентифікувати нові притулки, що з'явилися після 24 лютого, які самотужки допомагають тваринам і потребують підтримки. До бази, створенням якої опікується дослідницький центр "Соціоінформ", вносять притулки, стерилізаційні центри та зооволонтерів, які опікуються не менше 20 тваринами. Зареєструвати установу можна за посиланням: https://bit.ly/3UHdmRb

Збір даних дозволить створити ефективну систему своєчасної та регулярної допомоги, зазначається у повідомленні.

"На сьогодні Save Pets of Ukraine надає корм для притулків та зооволонтерів, медичні препарати ветеринарам, та запроваджує комплексну підтримку притулків для котів та собак. Команда обробила майже 29 тис. заявок та безкоштовно передала 825 тонн корму для тварин. Завдяки зусиллям ініціативи від початку війни врятовано понад 200 тис. котів та собак в Україні", – йдеться у пресрелізі.

Ініціатива Save Pets of Ukraine започаткована українським виробником корму для домашніх тварин Kormotech. Компанія володіє виробничими потужностями в Україні та ЄС, експортує продукцію власних брендів (Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу!) та торговельних марок партнерів у 33 країни.

 

 

Теги: #база #притулки

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