Події

10:34 12.12.2022

Російські окупанти вночі обстрілювали територію Донеччини, пошкоджено житлові будинки й інфраструктурні об'єкти

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Російські окупанти вночі обстрілювали територію Донеччини, пошкоджено житлові будинки й інфраструктурні об'єкти

Російські окупанти вночі 12 грудня продовжували обстріли на різних ділянках фронту в Донецькій області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку росіяни поранили одну людину в Костянтинівці, поцілили в будинок та колишню школу. В Бахмуті поранені дві людини, пошкоджено залізничний об'єкт та житловий будинок. П'ять будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На волноваському напрямку під обстріл потрапили Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади, постраждалих немає.

На донецькому напрямку вівся обстріл по території Курахівської громади. Пошкоджено сім будинків у Кураховому й господарську будівлю в Курахівці. Вночі також було зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки, а під ранок - Соловйового Очеретинської ТГ та Авдіївки. Без жертв.

На Лисичанському пошкоджено два будинки в Лимані, також на території громади тривають обстріли Торського і Зарічного. Без жертв.

Теги: #обстріл #донецька_область

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