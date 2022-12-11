Події

11:30 11.12.2022

Окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", знищено 3 та пошкоджено 5 одиниць техніки

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Окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", знищено 3 та пошкоджено 5 одиниць техніки

У суботу вночі, 10 грудня, російські окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", унаслідок чого було знищено 3 і пошкоджено 5 одиниць техніки, а також ангар, повідомили в Херсонській міськраді.

"Учора вночі російські окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго". Унаслідок ворожого удару почалася пожежа площею 30 квадратних метрів", – йдеться в повідомленні на телеграм-каналі.

В інформації зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу знищено 3 службові автомобілі енергетиків, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.

Теги: #херсон #обстріл #гаражі

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