Окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", знищено 3 та пошкоджено 5 одиниць техніки

У суботу вночі, 10 грудня, російські окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго", унаслідок чого було знищено 3 і пошкоджено 5 одиниць техніки, а також ангар, повідомили в Херсонській міськраді.

"Учора вночі російські окупанти обстріляли гаражні приміщення АТ "Херсонобленерго". Унаслідок ворожого удару почалася пожежа площею 30 квадратних метрів", – йдеться в повідомленні на телеграм-каналі.

В інформації зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу знищено 3 службові автомобілі енергетиків, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.