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18:54 09.12.2022

На всій території України зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури - Генштаб ЗСУ

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На всій території України зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури - Генштаб ЗСУ

Загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Зазначається, що окупанти продовжують зосереджувати зусилля на наступі на бахмутському напрямку. На лиманському та авдіївському напрямках російська армія намагається покращити тактичне становище. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції українських військ та цивільні об'єкти, а також обладнує оборонні рубежі та позиції.

Протягом доби російські окупанти завдали чотирьох ракетних та дев'яти авіаційних ударів. Зафіксовано 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області.

На волинському та поліському напрямках обстановки без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У білоруських містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військкоматах Гомельської області відбуваються заходи щодо перевірки облікових даних військовозобов'язаних.

На сіверському напрямку окремі підрозділи противника перебувають у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Населений пункт Ходине Сумської області зазнав мінометного обстрілу.

На слобожанському напрямку ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На куп'янському напрямку окупанти обстріляли з танків та артилерії різних типів населені пункти Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Греківка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка Донецької області.

На бахмутському напрямку обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

На авдіївському напрямку російські окупанти обстріляли райони Авдіївки, Бердичів, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

На запорізькому напрямку окупанти вели вогонь по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області поряд із лінією зіткнення. Знову артилерійських обстрілів зазнали Херсон та його околиці, постраждали мирні громадяни.

Зазначається, що російська армія продовжує втрачати живу силу. Минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доставлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.

Водночас в окремих регіонах РФ тривають заходи щодо мобілізації. Так, військовозобов'язаним у Самарській області продовжують вручати повістки.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

 

Теги: #енергетика #обстріли #генштаб_зсу

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