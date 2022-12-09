Уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора НАБУ - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд стурбований відтермінуванням на два тижні терміну для прийняття документів від кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Сьогодні критично необхідна допомога наших міжнародних партнерів. Ми маємо відповідально ставитися також до наших зобов'язань, тому уважно стежимо за ситуацією, що склалася навколо конкурсу на посаду керівника НАБУ. Днями комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ ухвалила рішення продовжити термін на два тижні для прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у відборі. Уряд стурбований таким відтермінуванням", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що і влада, і громадськість розраховують, що конкурс буде завершено вчасно.

"Уряд забезпечив усі умови для проведення прозорого та чесного конкурсу. Тепер комісія має якнайшвидше завершити свою частину роботи. Сподіваюся, що уряду не доведеться більше порушувати це питання", - підсумував Шмигаль.