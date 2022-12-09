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15:54 09.12.2022

Болгарія вперше надішле військову допомогу Україні, список засекречений - ЗМІ

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Болгарія вперше надішле військову допомогу Україні, список засекречений - ЗМІ

 Парламент Болгарії у п'ятницю затвердив список озброєнь, який буде направлений Україні як допомога вперше після повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Reuters.

"Список зброї засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправить переважно легке озброєння та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Загалом 148 депутатів із 240 місцевого парламенту проголосували за відправку допомоги у п'ятницю, а соціалісти та проросійська Партія відродження проголосували проти.

Виконувач обов'язків міністра оборони Димитир Стоянов заявив, що Болгарія, член НАТО, не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву.

"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки Міг-29 чи Су-25", - сказав Стоянов у коментарі Nova TV.

Повідомляється, що раніше Болгарія не відправляла зброю в Україну, проте її виробники зброї досягли різкого збільшення експорту, як показав листопадовий звіт Болгарської промислової асоціації. У серпні Міністерство економіки схвалило угоди щодо експорту зброї на суму понад 1 мільярд левів ($540,22 млн), більша частина яких призначалася для Польщі - одного з ключових хабів для відправки зброї в Україну.

За даними Reuters, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не направили допомогу Україні після того, як дружня Росії Соціалістична партія, партнер із коаліції в попередньому уряді, заблокувала попередню пропозицію в травні.

 

Теги: #болгарія #військова_допомога

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