Німецькі депутати хочуть переглянути заходи безпеки в бундестазі

Депутати бундестагу оголосили в п'ятницю про рішення переглянути заходи гарантування безпеки в парламенті після затримання раніше цього тижня десятків людей, підозрюваних у підготовці нападу на інституції влади, повідомляють європейські ЗМІ.

"Ми перевіримо детально, які заходи безпеки ми маємо змінити", - сказала віцепрезидент бундестагу, депутат від "Зелених" Катрін Герінг-Екардт.

Депутат від Соціал-демократів Себастьян Гартманн зі свого боку зазначив, що "бундестаг має переглянути підхід до безпеки". "Особисто я почуваюся в безпеці, але моя впевненість не безкінечна", - додав він.

Цього тижня у ФРН відбулися масштабні рейди проти ультраправих, затримано понад 20 людей. У німецькій прокуратурі повідомляли, що підозрювані, ймовірно, створили торік "терористичну організацію з метою повалити наявний державний лад у Німеччині та замінити його власною формою держави, яка вже перебувала на стадії створення". У відомстві додали, що керували цією групою 71-річний "Генріх П.Р" та 69-річний "Рюдігер В.П". Згідно з інформацією "Шпігель", перший є членом невеликої дворянської родини, а другий - колишній десантник.

За даними німецької влади, група планувала напад на будівлю бундестагу, взяття депутатів у заручники, а також напади на електростанції з метою спричинити перебої в енергопостачанні для того, щоб підірвати позиції нинішньої влади, створити умови для громадянської війни, повалити федеральний уряд та захопити владу. За інформацією спецслужб, група розпланувала, хто обійме певні міністерські посади. У разі можливого путчу угруповання призначило б "Генріха П.Р" регентом.