Події

13:10 09.12.2022

Балкер NEVA з 25 тис. тонн пшениці від України відбув до Сомалі

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Балкер NEVA з 25 тис. тонн пшениці від України відбув до Сомалі

Ще один корабель гуманітарної програми Grain from Ukraine у п'ятницю вийшов із порту "Одеса" й у складі каравану рухається "зерновим коридором", повідомляє Міністерство інфраструктури на сторінці у фейсбуці.

"Україна продовжує розділяти відповідальність зі світом у питаннях протидії світовому голоду. Ці 25 тис. тонн – пряма допомога від Української держави. Доставка гуманітарного вантажу здійснюється за підтримки урядів Японії, Франції та Фінляндії. Україна об'єднує світ навколо гуманітарної програми Grain from Ukraine", - наведено в повідомленні слова віцепрем'єра – міністр розвитку територій, громад та інфраструктури Олександра Кубракова.

NEVA – уже третє судно в рамках ініційованої президентом України Володимиром Зеленським програми Grain from Ukraine.

На борту перших двох суден до Ефіопії, яка перебуває на межі голоду, відправлено 55 тис. тонн української пшениці. Це продовольство для майже 200 тис. людей на рік.

За даними Мінінфраструктури, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 533 судна, які експортували 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Теги: #зернова_ініціатива

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