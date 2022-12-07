Столтенберг: Росія намагається заморозити військові дії, щоб відновити сили та поновити наступ навесні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що на нинішньому етапі Росія намагається "заморозити принаймні на короткий час" ситуацію на театрі воєнних дій війни проти України, щоб відновити свої сили і розпочати новий наступ навесні наступного року.

"Що ми бачимо зараз, так це те, що Росія намагається наче заморозити цю війну, принаймні на короткий проміжок часу, щоб вони змогли перегрупуватися, відремонтуватися, відновитися і потім спробувати розпочати більший наступ наступної весни", - сказав Столтенберг у середу в інтерв'ю Financial Time.

Відповідаючи на запитання про можливу "втому" союзників від цієї війни, генсек зазначив, що необхідно зрозуміти, що Путін зробив дві великі стратегічні помилки, коли вирішив вторгнутися в Україну, повністю недооцінивши українців і недооцінивши союзників з НАТО і партнерів, їхню "відданість стояти поруч із Україною, підтримувати Україну, що ми робимо вже багато років".

"Що ми робимо, то це підтримуємо Україну, її право на самооборону. Українці захищають свою власну країну, і союзники по НАТО та партнери надають безпрецедентну підтримку зусиллям українців… Якщо Путін переможе, це буде трагедія для українців, як і матиме серйозні наслідки для всіх нас, зробивши союзників більш уразливими, а світ – більш небезпечним. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти", - заявив він.

Коментуючи на прохання FT нещодавні атаки на військові аеродроми в Росії, Столтенберг сказав: "Я не маю інформації про ці конкретні випадки. Але що я можу сказати, то це те, що ми можемо бачити, що Україна захищає себе. Ми маємо зрозуміти ширший контекст – бачимо щоденні атаки Росії на українські міста, критичну інфраструктуру. Що Росія намагається робити, то це використовувати зиму як зброю, щоб позбавити українських цивільних води, електрики, тепла. Це брутальна війна, яка позначається на всіх цивільних і показує брутальність російського вторгнення, і Україна має всі права, щоб захищати себе від таких атак".

Відповідаючи на запитання, чи є умови для того, щоби розпочати мирні переговори, генсек висловив думку, що таких умов наразі немає.

"Наразі умов немає, тому що Росія не показує ознак готовності до переговорів, а це – поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Не НАТО і не Брюсселю вирішувати, а українцям, коли настане час, щоб розпочати переговори. Це суверенна, демократична, незалежна держава, яка захищає себе від агресивної війни", – пояснив він.

Столтенберг констатував, що "більшість війн, і, найімовірніше, і ця війна, закінчуються за столом переговорів, але те, що відбудеться за цим столом, повністю залежить від ситуації на полі бою". "Якщо ми хочемо, щоб результатом було те, що Україна переможе як суверенна держава, ми маємо надавати військову допомогу Україні. Тривалий мир може бути лише в тому разі, якщо агресор не переможе. Парадокс ось у чому: що більше ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів, яке гарантує українську перемогу, то більше потрібно терміново надавати військову підтримку Україні, щоб створити умови для справедливого тривалого миру", - переконаний генсек НАТО.