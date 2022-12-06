Події

10:54 06.12.2022

Унаслідок обстрілу прикордоння Сумщини окупантами пошкоджено адмінбудівлю та 6 будинків, один із них не підлягає відновленню – голова ОВА

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Унаслідок обстрілу прикордоння Сумщини окупантами пошкоджено адмінбудівлю та 6 будинків, один із них не підлягає відновленню – голова ОВА

Адміністративну будівлю старостату та шість приватних будинків пошкоджено, а один із них не підлягає відновленню внаслідок обстрілу Миропільської громади (Сумська обл.) окупантами напередодні, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Із території Росії війська випустили на прикордонне село 15 мін. Вибухи пошкодили вікна адмінбудівлі старостату. Там же був і Центр надання соцпослуг. Також вибите скло у шести приватних будинках", - написав Живицький у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, один будинок відновленню не підлягає. Родина, яка там жила, не постраждала, бо тимчасово переїхала до Сум.

 

Теги: #сумська_область

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