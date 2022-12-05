"ArcelorMittal Кривий Ріг" уночі потрапив під ракетний обстріл

Металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" повідомив про ракетний удар, завданий по території підприємства вночі в понеділок.

"За попередньою інформацією, є постраждалі. Було активовано план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу", - повідомляється у фейсбуці компанії.

Згідно з ним, на місці влучання працюють рятувальники, постраждалим надається уся необхідна допомога.

"На цьому ранньому етапі всі наші зусилля спрямовані на те, щоб узяти ситуацію під контроль", - зазначило підприємства.

"АМКР" 24 листопада після блекауту внаслідок російських ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури повідомив про критичне обмеження споживання електроенергії та призупинення більшості виробничих процесів. Згідно з інформацією компанії, наявних обсягів електроенергії недостатньо, щоб підтримувати виробництво навіть на рівні 20% потужності.

"АМКР" тимчасово припинив виплавку сталі та виробництво прокату. Зараз у роботі залишаються тільки коксові батареї №5, 6. Ще дві коксові батареї (№3, 4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації. Обидві кар'єри підприємства та фабрики ГЗК знеструмлені", - констатувалося в інформації компанії.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Як повідомлялося, в енергосистемі України вдень 23 грудня вперше було зафіксовано блекаут через російські обстріли, зокрема, було відключено від мережі всі атомні електростанції.