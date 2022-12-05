Голова Донецької ОВА: Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, за добу пошкоджено житлові будинки, дитсадок, адмінбудівлю та господарські будівлі

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, лише за останню добу внаслідок обстрілів було пошкоджено майже 20 житлових будинків, дитячий садок, адміністративну будівлю та господарські будівлі, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На волноваському напрямку росіяни впродовж доби обстрілювали Вугледар - пошкодили щонайменше вісім будинків, без жертв. На донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Гостре - пошкоджено дитсадок, чотири багатоповерхівки та сім приватних будинків", - написав Кириленко у телеграмі у понеділок.

При цьому, за його словами, в Авдіївці минулої ночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста. Інформація про постраждалих не надходила.

На горлівському напрямку ворог здійснював обстріл центру Бахмуту - пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, житловий будинок та господарські будівлі. Ще два будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді.

Обстріли також зафіксовано на околицях Соледарської та Часовоярської громад, без жертв.

"На лисичанському напрямку знову численні обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки встановлюємо", - підсумував Кириленко.