Події

05:23 04.12.2022

Через перепади напруги у Харкові виник дефект тепломагістралі, без тепла тимчасово залишилися будинки у двох районах міста

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КП "Харківські теплові мережі" усуває дефект, що виник на магістралі діаметром 1000 мм через перепади напруги.

"КП "Харківські теплові мережі" оперативно відключило 11 теплорозподільчих станцій. Довелося частково злити теплоносій з комунікацій будинків на бул. Юр'єва, щоб запобігти розморожуванню системи. Це сталося через те, що ділянка 95-ї магістралі діаметром 1000 мм у районі не витримала жорсткого режиму перепадів напруги", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

За її інформацією, дефект оперативно локалізовано, ведуться зварювальні роботи.

Тимчасово без тепла залишилися будинки в Немишлянському районі (обмежено вул. Рибалка, вул. Філіпова, вул. Багратіона, пр. Олександрівський, пр. Героїв Харкова, вул. Ощепкова, вул. Академіка Підгорного, пров. Снігурівський, вул. Танкопія, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, і в Індустріальному районі: вул. Северина Потоцького та пр. Олександрівський.

 

 

Теги: #харків #аварія #тепломережа

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