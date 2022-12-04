Через перепади напруги у Харкові виник дефект тепломагістралі, без тепла тимчасово залишилися будинки у двох районах міста

КП "Харківські теплові мережі" усуває дефект, що виник на магістралі діаметром 1000 мм через перепади напруги.

"КП "Харківські теплові мережі" оперативно відключило 11 теплорозподільчих станцій. Довелося частково злити теплоносій з комунікацій будинків на бул. Юр'єва, щоб запобігти розморожуванню системи. Це сталося через те, що ділянка 95-ї магістралі діаметром 1000 мм у районі не витримала жорсткого режиму перепадів напруги", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

За її інформацією, дефект оперативно локалізовано, ведуться зварювальні роботи.

Тимчасово без тепла залишилися будинки в Немишлянському районі (обмежено вул. Рибалка, вул. Філіпова, вул. Багратіона, пр. Олександрівський, пр. Героїв Харкова, вул. Ощепкова, вул. Академіка Підгорного, пров. Снігурівський, вул. Танкопія, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького, і в Індустріальному районі: вул. Северина Потоцького та пр. Олександрівський.