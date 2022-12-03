В Ізюмі замість топонімів, пов'язаних з РФ і СРСР, з'являться вулиці Мазепи, Бандери, Петлюри і гетьмана Полуботка

Топонімічна комісія Ізюма (Харківська обл.) ухвалила рішення про перейменування 22 топонімів, пов'язаних з РФ і СРСР, повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

"Вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи. Вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери. Площа Революції - площа Героїв Крут. Вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного. Вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська. Вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова. Вулиця Тургенєва - вулиця Джохара Дудаєва. Вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри. Вулиця Волоха - вулиця Гетьмана Полуботка. Вулиця Камчатська - вулиця Аляски", - написав Мацокін на своїй сторінці в Facebook.

Він пообіцяв надати повну інформацію після ухвалення відповідного рішення головою військової адміністрації.