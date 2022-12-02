Події

20:38 02.12.2022

Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

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Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

У Харкові проїзд у громадському транспорті залишатиметься безкоштовним, доки можливості міського бюджету дають змогу компенсувати витрати транспортним підприємствам, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Я не можу вам сказати про чітку дату (коли проїзд знову стане платним – ІФ-У), тому що це все залежатиме від можливостей міського бюджету та обстановки, яка у нас буде... Поки можемо - робимо. Коли не буде такої можливості, я вийду до харків'ян і відверто скажу, що ми не маємо такої можливості більше", - сказав Терехов на пресконференції в четвер.

За його словами, якби проїзд був платним, то людям доводилося б викладати 50-60 грн за поїздку.

"Зараз кожна людина має заплатити за проїзд 50-60 грн на день. Це велика сума, тим паче коли у багатьох немає роботи, нехай краще люди витратять ці гроші на себе, а ми дотуватимемо з бюджету", - сказав Терехов.

Теги: #транспорт #харків

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