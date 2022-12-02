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20:07 02.12.2022

На розгляд РНБО надішлють санкційні пропозиції щодо майже 2 тис. російських пропагандистів, діячів культури та ЗМІ

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На розгляд РНБО надішлють санкційні пропозиції щодо майже 2 тис. російських пропагандистів, діячів культури та ЗМІ

Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики рекомендувала подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пакет пропозицій щодо запровадження санкцій проти пропагандистів, діячів культури та мистецтва з РФ.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, відповідне рішення було ухвалено на засіданні МРГ під головуванням першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлії Свириденко в п'ятницю.

"Актори, митці, журналісти, спортсмени, блогери. Це люди, які мала б бути моральними авторитетами. Які мали б не допустити загарбницької війни. Натомість служінню ідеалам гуманності вони віддали перевагу служінню терористичному режиму. Злочин їхній не менший за злочини тих, хто вбиває сьогодні мирних українців. Пропаганда війни має бути покарана, і я переконана, що прийде час, коли ці люди постануть перед судом. Наразі ми даємо оцінку їхнім діям, запроваджуючи санкції", - заявила Свириденко.

Зазначено, що до пакета, рекомендованого МРГ для подання на розгляд Ради національної безпеки і оборони, увійшли близько 2 000 фізичних та юридичних осіб.

"Серед них близько 1600 фізосіб – пропагандистів, артистів естради, культурних діячів, спортсменів. Решта – юридичні особи, як-от телерадіокомпанії, видавництва тощо. Також у переліку: музеї, галереї, видавництва з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим", - наголошують у відомстві.

Там додають, що Міжвідомча робоча група також опрацювала механізми посилення координації та співробітництва з відповідними органами країн-партнерів України у питаннях санкційної політики.

Теги: #рнбо #розгляд #пропагандисти

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