Події

12:11 02.12.2022

У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

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У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу, приміського автовокзалу і ТРЦ, на місці працюють відповідні служби, повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

"Увага! Надійшла інформація про ймовірне замінування будівель автовокзалу на вулиці Торговиця, приміського автовокзалу на вулиці Білогірська та ТРЦ "Подоляни" на Текстильній. На місці працюють відповідні служби. Прошу вас не підходити до будівель та бути обережними", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #мінування #тернопіль #повідомлення

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