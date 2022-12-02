Пожежу, що виникла в Запоріжжі у результаті нічного ракетного удару, загасили

Рятувальники ДСНС загасили пожежу, яка виникла на об'єкті інфраструктури внаслідок нічного ракетного обстрілу в Запоріжжі, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог ще раз завдав ракетного удару по Запоріжжю. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. В результаті спалахнула пожежа. За наявними даними, жертв немає. Пожежу оперативно загасили наші рятувальники", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

За словами голови ОВА, росіяни також обстріляли село в одній із громад Запорізького району. Внаслідок влучення майже повністю було зруйновано адміністративну будівлю, де розміщувалися всі необхідні місцевим мешканцям служби. Люди не постраждали.

"Розбираємо завали. Починаємо розробляти проєкт нової, більш комфортної будови", - написав Старух.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого спалахнула будівля інфраструктурного об'єкта.