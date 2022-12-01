У посилці для Центру супутникового зв'язку Іспанії виявили вибуховий пристрій

Співробітники спецслужб Іспанії виявили вибуховий пристрій у поштовому відправленні, одержувач якого - Центр супутникового зв'язку Іспанії, повідомляє в четвер іспанська газета El Mundo.

Посилка надійшла в Іспанію через військову базу "Торрехон" біля Мадрида, на території якої і розташований центр.

Газета зазначає, що в Міністерстві оборони Іспанії ці повідомлення підтвердили, наголосивши, що небезпечний об'єкт виявили своєчасно, тому будь-якої шкоди вдалося уникнути.

Іспанська поліція проводить розслідування, при цьому там не виключають, що впродовж дня з різних регіонів Іспанії може з'явитися інформація про інші поштові відправлення з вибуховими пристроями або їх муляжами.

Напередодні дві підозрілі посилки надійшли в посольство України в Мадриді, а також на фабрику в Сарагосі, на якій здійснюють розробку та виробництво військової техніки для піхоти. Першу посилку було адресовано українському послові, співробітник посольства, котрий відкрив посилку, отримав легку травму руки.