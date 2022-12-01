Події

10:29 01.12.2022

СБУ затримала в Лимані колаборантку, яка пропонувала сухпайки від РФ на підтримку фейкового референдуму

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Служба безпеки України затримала в Лимані Донецької області колаборантку, котра пропонувала продуктові набори з РФ в обмін на підтримку окупаційної влади.

"Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Під час захоплення Лимана вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

За інформацією української спецслужби, колаборантку призначили "головою мікрорайону "Північний", де вона сприяла поширенню кремлівського режиму і "здавала" агресорові учасників опору.

"Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо "приєднання" регіону до країни-агресора. Для забезпечення підтримки "нової влади" та збору потрібної кількості "голосів" вона пропонувала "гумдопомогу" з РФ у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками. У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит погрожувала "скаргою" до окупаційних органів та репресіями", - зазначають у СБУ.

За даними слідства, поплічницею ворога виявилася місцева жителька, яка після захоплення міста "вийшла" на загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України, а щоб підтвердити свою прихильність, передала окупантам "списки" українських патріотів, котрі могли потенційно чинити опір агресорові.

"Після звільнення Лимана колаборантка намагалася переховуватися і уникнути правосуддя. Проте їй це не вдалося. Зловмисницю затримали й повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України", - інформують в українській спецслужбі.

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #лиман #колаборант

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