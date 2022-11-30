Події

20:13 30.11.2022

Експостпред США в ООН Ніккі Гейлі думає про участь у президентських перегонах

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Експостпред США в ООН Ніккі Гейлі думає про участь у президентських перегонах

Колишній постпред США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що балотуватиметься на виборах президента у 2024 році, рішення вона збирається ухвалити протягом найближчих зимових свят, пише газета The Hill.

"Ми оцінимо ситуацію на святах. Якщо ми зважимося на це (балотуватися - ІФУ), то ми викладемося на 1000%", - заявила вона, під час виступу на заході в Університеті Клемсона. Гейлі була постпредом США при ООН під час президентства республіканця Дональда Трампа.

Раніше Гейлі заявляла, що не балотуватиметься на пост президента, якщо Трамп висуне свою кандидатуру на виборах у 2024 році. Однак нещодавно Трамп саме повідомив, що має намір боротися за висування кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Республіканка Гейлі у 2011 році стала першою жінкою на посаді губернатора Південної Кароліни, до цього вона три терміни поспіль обиралася до палати представників штату. У 2017-2018 роках вона була постпредом США при ООН. Після призначення на цю посаду багато експертів зазначали, що надалі Гейлі, будучи популярною у республіканського електорату, вірогідно може стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії. У 2012 та 2016 році кандидати республіканців розглядали Гейлі як потенційного віцепрезидента.

За освітою вона бухгалтерка. До того, як піти у політику, працювала за фахом, зокрема була фінансовим директором сімейної компанії Exotica International.

 

 

Теги: #сша #вибори #політик #республіканці

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