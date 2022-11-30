За добу ЗСУ ліквідували 500 осіб особового складу російської армії – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україні армія РФ втратила майже 88 880 осіб особового складу, минулої доби – приблизно 500 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.11 орієнтовно становлять: особового складу - близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано, танків – 2 914 (+3) од, бойових броньованих машин – 5 872 (+6) од., артилерійських систем – 1 902 (+1) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО ‒ 210 (+1) од., літаків - 278 (+0) од., вертольотів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно- тактичного рівня – 1 562 (+7), крилатих ракет - 531 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од., спеціальної техніки - 163 (+0)", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Дані уточнюються.