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18:52 29.11.2022

Ворог за добу завдав 26 авіаційних ударів і здійснив 10 обстрілів із РСЗВ по українських позиціях – Генштаб ЗСУ

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Ворог за добу завдав 26 авіаційних ударів і здійснив 10 обстрілів із РСЗВ по українських позиціях – Генштаб ЗСУ

 За добу противник завдав ракетного удару по цивільних об'єктах населеного пункту Ківшарівка Харківської області, здійснив 26 авіаційних ударів та 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомляє на сторінці Генштабу у фейсбуці, у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи противника ведуть демонстраційні та провокаційні дії на російсько-українському кордоні.

"На слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області", – йдеться в повідомленні.

У районах н. п. Зелене та Бударки ворог застосував ударні безпілотні літальні апарати.

На куп'янському та лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка, Невське Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне Донецької області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

"Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Соледар, Андріївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів по позиціях українських сил та районів н. п. Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій Сил оборони України та районів н. п. Новопілля Донецької області; Ольгівське, Дорожнянка, Чарівне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Времіївка, Червоне Херсонської області.

У районі населених пунктів Новопіль та Времівка Донецької області противник застосував ударний БПЛА.

"На криворізькому та херсонському напрямках противник веде позиційну оборону. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема Херсона", - зазначили в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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