Події

18:48 29.11.2022

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація протягом доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

"Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів у населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине у Луганській області", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Втрати противника становлять до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

"Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів", - повідомили в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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