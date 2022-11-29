Столтенберг: Брутальні атаки РФ не зламають українців, так само як і підганяють союзників іще більше допомагати Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що брутальні атаки Росії на цивільну інфраструктуру не зламають українського народу, так само як і підштовхують союзників надавати Україні ще більшу підтримку.

У вівторок у Бухаресті, перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО він сказав: "Це війна, це брутальна війна, з цілеспрямованими атаками на критичну інфраструктуру – тепло, світло, воду, газ. Мета цього – заподіяти якнайбільше страждань українським цивільним, спробувати зламати їх відданість, їх єдність у протистоянні російському вторгненню. Я впевнений, що президент Путін не досягне успіху в тому, щоб український народ, українські Збройні сили та українське керівництво відступили, а й навіть іще більше мобілізує їх. Це ще більше спонукає союзників у НАТО робити ще більше. Тому що ми маємо гарантувати, що Росія не переможе".

Генсек НАТО впевнений, що якщо "Путін виграє цю війну, то меседж буде про те, що коли авторитарні лідери використовують брутальну силу, вторгаючись в іншу країну, порушують міжнародне право, вони можуть досягти своєї мети". "Це буде не тільки трагедією для України, а й зробить увесь світ небезпечним та більш вразливим. У наших інтересах продовжувати підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.

З огляду на це він висловив сподівання, що на зустрічі в Бухаресті "меседж від усіх союзників буде про те, що ми маємо робити більше – як допомогти Україні відремонтувати зруйновану критичну інфраструктуру, зокрема постачання газу, а також, щоб допомогти відбивати атаки як такі". "Частково, надаючи системи ППО, а також гарантувати, що системи, які ми вже надали, - а це сучасні системи стандартів НАТО – зокрема NASAMS, що вони функціонують. Це щодо того, що ми маємо надавати запасні частини та боєприпаси - це не тільки про те, щоб додавати зброю, а й гарантувати, що зброя, яку вже було поставлено, може бути використана, щоб збивати ракети і дрони, які прилітають", - деталізував генсек НАТО.