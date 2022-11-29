Події

10:22 29.11.2022

Влада Франції знову розслідує купівлю сім'єю Керімова нерухомості на Лазурному березі - ЗМІ

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Правоохоронні органи Франції розпочали нову перевірку угод щодо купівлі чотирьох вілл на Лазурному березі за участю членів родини російського мільярдера Сулеймана Керімова, пише агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, розслідуванням опікується спеціальний підрозділ боротьби з організованою злочинністю (Junalco). Вони вивчають фінансові деталі операції з купівлі донькою Керімова Гульнарою компаній, яким належать чотири вілли на мисі Антіб між Каннами та Ніццою.

Зазначена нерухомість уже фігурувала у справі про відмивання коштів, обвинувачення за якою із бізнесмена було знято у червні 2018 року.

Перевірку здійснює Junalco з урахуванням даних червневого звіту іншого відомства, Tracfin, яке опікується боротьбою з відмиванням коштів, кажуть джерела. У цьому документі стверджується, що Керімова заплатила за об'єкти нерухомості 268 млн євро, причому більшу частину коштів їй надав її брат Саїд Керімов, пише газета Mediapart.

Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року. Його статки оцінюють у $10,9 млрд, за даними Bloomberg.

Теги: #нерухомість #франція #керімов

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