ЗС України відбили атаки в районах 10 населених пунктів на Донбасі

ЗСУ у понеділок відбили атаки російських окупантів у районах 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей, повідомили у Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області", – сказано у зведенні у вівторок.

У Генштабі також наголосили, що ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, які зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів супротивника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.