Окупанти за добу втратили 1 182 особи та 62 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1 182 окупантів, 27 артсистем, 432 БПЛА, а також 62 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 182 610 (+930) осіб, танків – 11 403 (+0) од., бойових броньованих машин – 23 691 (+2) од., артилерійських систем – 34 944 (+27) од., РСЗВ – 1 563 (+1) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 431 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432) од., крилаті ракети – 4 058 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 69 243 (+61) од., спеціальна техніка – 4 019 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.