Окупанти десять разів обстріляли Україну з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти здійснили орієнтовно десять обстрілів позицій українських військ та цивільних об'єктів із реактивних систем залпового вогню за минулу добу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального Збройних сил України у фейсбуці.

"Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет", - ідеться у зведенні.

На слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області. На куп'янському напрямку противник обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.

На лиманському напрямку зафіксовано обстріл з усього спектру артилерії недалеко від Макіївки та Невського Луганської області, Ямполівки і Торського в Донецькій області. На бахмутському та авдіївському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. На новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони та райони Вугледару та Нескучного Донецької області.

На запорізькому напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області.

На криворізькому та херсонському напрямках противник веде оборону позицій на тимчасово зайнятих територіях, не припиняє артилерійських обстрілів населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсону.