Події

13:20 28.11.2022

Близько 40% Київщини без електропостачання - голова ОВА

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Близько 40% Київщини без електропостачання - голова ОВА

У Київській області тривають екстрені відключення електропостачання, близько 40% регіону без світла після ракетної атаки минулого тижня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"За рішенням "Укренерго" в Київській області тривають екстрені відключення електропостачання. Близько 40% регіону без світла. Це наслідки масованої ракетної атаки, що сталася минулого тижня", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Також голова ОВА зазначив, що додатково через негоду й обледеніння на Київщині зафіксовано обриви ліній і аварійні відключення.

"Енергетики працюють у режимі нон-стоп і роблять усе, щоб відновити електрику й повернутися до планових вимкнень із графіком. Також у Київській області працюють 278 "Пунктів незламності". Їх кількість буде збільшуватися", - повідомив голова ОВА.

Теги: #електроенергія #київська_область

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