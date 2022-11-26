Події

18:56 26.11.2022

Російські окупанти продовжують перегрупування з метою посилення військ на лиманському, авдіївському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

3 хв читати
Російські окупанти продовжують перегрупування з метою посилення військ на лиманському, авдіївському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська не припиняють завдавати ударів по цивільних об'єктах, а також зосереджують зусилля на стримуванні українських підрозділів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також окупанти проводять інженерне обладнання оборонних рубежів і позицій, а на окремих напрямках продовжують наступальні дії та намагаються відновлювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливі.

"Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин і підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - зазначається у повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

За добу окупанти провели 2 ракетні обстріли по цивільних об'єктах міста Дніпро і здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктів.

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БПЛА.

На куп’янському напрямку окупанти ведуть активну оборону. На лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БпЛА.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник намагається продовжувати ведення наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдав удару силами армійської авіації в районі населеного пункту Авдіївка. В районі ж Нью-Йорка задіяно ворожий ударний БпЛА.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог веде оборонні дії. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі. Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Чарівного - Запорізької.

На криворізькому та херсонському напрямках противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій. Не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв увесь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон.

Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил російської федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом із тим, у період з 22 до 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що в Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 26.11.2022
Фінляндія має приготуватися до прийому нових біженців з України внаслідок російських атак

Фінляндія має приготуватися до прийому нових біженців з України внаслідок російських атак

07:31 26.11.2022
ЗС України відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів Донецької області

ЗС України відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів Донецької області

07:22 26.11.2022
За добу ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаударів і здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаударів і здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

10:50 25.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових - Генштаб ЗСУ

07:33 25.11.2022
Окупанти погрожують запорожцям забрати у них нерухомість і землю

Окупанти погрожують запорожцям забрати у них нерухомість і землю

05:17 25.11.2022
Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

14:11 24.11.2022
7 тис. 600 військовослужбовців ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном, триває підготовка 2 тис. 900 військових - Генштаб

7 тис. 600 військовослужбовців ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном, триває підготовка 2 тис. 900 військових - Генштаб

13:54 24.11.2022
Близько 10-15 тис. осіб особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ - Генштаб ЗСУ

Близько 10-15 тис. осіб особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ - Генштаб ЗСУ

13:54 24.11.2022
РФ готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки в період до 28 листопада на російсько-українському кордоні – Громов

РФ готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки в період до 28 листопада на російсько-українському кордоні – Громов

10:40 24.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

ОСТАННЄ

Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

20% із 530 столичних "Пунктів незламності" виявилися зачиненими - Арахамія

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

У Херсоні енергопостачання подано на каналізаційну насосну станцію, світло в житлових будинках з'явиться поетапно найближчими днями

У Куп'янську-Вузловому ексгумовано тіло залізничника, розстріляного окупантами

У Києві очікуються снігопади і морози, комунальники підготували 525 одиниць техніки для прибирання снігу та обробки доріг

На Алеї сміливості у Києві було відкрито табличку з ім'ям прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте

З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА