Нинішнього року ялинки у центрі Полтави не буде, заплановані на це гроші передадуть військовослужбовцям

Мер Полтави Олександр Мамай заявив, що через війну на нинішні різдвяно-новорічні свята ялинку в місті встановлювати не будуть, а заплановані кошти будуть передані українським військовослужбовцям.

"Ми всі відчуваємо на собі тяжкості війни. Та найгірше, що наші діти теж це відчувають. І цього року вони будуть без великої ялинки на площі біля театру Гоголя. Так, в країні триває війна і нам не до ялинок. Ледь не щодня ми чуємо сигнали повітряної тривоги.", – написав мер у телеграм-каналі.

"Та я б хотів, щоб у центрі була велика новорічна красуня. Не для себе, не для дорослих, а для дітей, які за час війни забули про свята. Та воля громади така і цього року новорічної ялинки не буде", – додав Мамай. .

Міський голова зазначив, що на найближчій сесії запропонує депутатам, заплановані кошти на ялинку у розмірі 130 тис. грн передати на потреби військових.

"А ще не один Новий рік ми обов‘язково відсвяткуємо після нашої перемоги!", – підсумував Мамай.