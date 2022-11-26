Події

07:25 26.11.2022

Голова "Укренерго" прогнозує скорочення дефіциту в енергосистемі у вихідні до 25%

2 хв читати
Голова "Укренерго" прогнозує скорочення дефіциту в енергосистемі у вихідні до 25%

Дефіцит в енергосистемі, який на вечір п'ятниці становив близько 30%, у вихідні планується скоротити приблизно до 25%, а до планового режиму відключень увійти в понеділок, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Упродовж завтрашнього дня ми чекаємо на збільшення потужності атомних станцій, зокрема, Рівненської… Плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом приблизно в 25%. Цей показник вже близький до того, який був до останнього обстрілу, але все ще буде дещо більшим", - сказав він.

Кудрицький нагадав, що до спричиненого російськими обстрілами 23 листопада блекауту або, як його називають в "Укренерго", системної аварії, дефіцит електроенергії в енергосистемі складав 15-20%.

"Реально увійти до планового режиму до понеділка, можливо, вдасться досягти планового режиму ще раніше, наприклад, з неділі", – додав він, зазначивши, що це буде зрозуміло за підсумками суботи.

Глава "Укренерго" також повідомив, що компанія трохи змінила тактику і доводить до обленерго не те, на скільки мегават потрібно обмежити споживання в кожній області, а, навпаки, який ліміт споживання в області.

"І за тими лімітами, які ми довели на завтра, я бачу, що 75% – це той рівень, який уже дозволяє зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти до планового режиму", - зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, "Укренерго" запровадило режим системної аварії з 14:30 у середу, 23 листопада, до 14:00 у четвер, 24 листопада. До вечора 24 листопада компанія прозвітувала про скорочення дефіциту в енергосистемі до 50%.

 

 

Теги: #відключення #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 25.11.2022
Дефіцит в енергосистемі зберігається на рівні 30%

Дефіцит в енергосистемі зберігається на рівні 30%

12:50 25.11.2022
Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - "Укренерго"

20:33 24.11.2022
Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - "Укренерго"

12:05 24.11.2022
Енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів - "Укренерго"

Енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів - "Укренерго"

21:24 23.11.2022
"Укренерго" працює над відновленням електропостачання за резервними схемами, у деяких регіонах підключення вже розпочалося - компанія

"Укренерго" працює над відновленням електропостачання за резервними схемами, у деяких регіонах підключення вже розпочалося - компанія

16:04 23.11.2022
НЕК "Укренерго" закликала у разі тривалої відсутності світла звертатися до Пунктів незламності

НЕК "Укренерго" закликала у разі тривалої відсутності світла звертатися до Пунктів незламності

15:26 23.11.2022
"Укренерго" повідомляє про влучання в низку енергооб'єктів та відключення світла в усіх регіонах України

"Укренерго" повідомляє про влучання в низку енергооб'єктів та відключення світла в усіх регіонах України

14:42 23.11.2022
У Києві впроваджуються екстрені відключення світла - YASNO

У Києві впроваджуються екстрені відключення світла - YASNO

08:48 23.11.2022
"Укренерго" анонсує на середу лише планові відключення

"Укренерго" анонсує на середу лише планові відключення

15:43 22.11.2022
Глава "Укренерго": Найбільший виклик для енергетиків на деокупованій Херсонській області – велика щільність мінувань

Глава "Укренерго": Найбільший виклик для енергетиків на деокупованій Херсонській області – велика щільність мінувань

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів Донецької області

За добу ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаударів і здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

Кількість абонентів без електрики до п'ятниці скоротилася вдвічі

Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

Частину Херсона буде підключено до енергосистеми у неділю-понеділок

ОСТАННЄ

Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області було поранено четверо людей

Два суховантажні судна перевезуть українські соєві боби до Іспанії та Туреччини

Нинішнього року ялинки у центрі Полтави не буде, заплановані на це гроші передадуть військовослужбовцям

У Баку заявляють, що вірменські військові обстріляли позиції ЗС Азербайджану на кордоні

Ворог за добу випустив 74 снаряди по двох громадах Сумщини

Із Херсона вирушив перший поїзд безоплатної евакуації

Фінляндія має приготуватися до прийому нових біженців з України внаслідок російських атак

Ворог п’ять разів за ніч обстріляв Нікопольський район

ГУР Міноборони спростувало інформацію про можливу атаку України з боку Білорусі до кінця листопада

ЗС України відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів Донецької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА