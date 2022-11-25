Ворог обстріляв Середино-Будську громаду, пошкоджено 5-поверховий будинок - Сумська ОВА

Російські окупанти з артилерії та мінометів обстріляли Середино-Будську громаду, пошкоджено 5-поверховий будинок, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько 22:00 росіяни двічі відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Спочатку гатили з артилерії. Було п'ять вибухів. Через обстріл постраждав 5-поверховий будинок. Вдруге з території Росії вдарили з мінометів (шість прильотів). Цього разу без руйнувань", - написав Живицький у телеграм-каналі.