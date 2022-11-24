ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) забезпечує безперебійне транспортування газу в умовах перебоїв в електропостачанні в Україні, повідомляється на сайті компанії в четвер.

"Оператор ГТС виконує в повному обсязі замовлення всіх клієнтів і транспортує газ відповідно до підтверджених номінацій", - зазначає компанія.

Як наголосили в ОГТСУ, компанія робить усе необхідне, щоб мінімізувати вплив перебоїв електропостачання на свою операційну діяльність.

ОГТСУ має резервні потужності для живлення та використовує їх за потреби, а також готується до різних сценаріїв, щоб мати можливість застосування необхідних режимів роботи, які є в наявності, наголосили в компанії.

"Зважаючи на російські обстріли, ситуація залишається складною. Наразі ми працюємо спільно з урядом та енергетиками, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу", – наведено слова головного інженера ОГТСУ Юрія Зябченка.

Наразі компанія продовжує роботу з відновлення об'єктів ГТС, пошкоджених російськими обстрілами на деокупованих територіях, а також надійно забезпечує транспортування газу відповідно до зобов'язань перед замовниками у ЄС, резюмували в ОГТСУ.