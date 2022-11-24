Події

19:14 24.11.2022

На Харківщині ексгумовано тіла двох мирних жителів, розстріляних російськими військовими

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На Харківщині ексгумовано тіла двох мирних жителів, розстріляних російськими військовими

У с. Подоли Куп'янського району Харківської області поліцейські під процесуальним керівництвом окружної прокуратури здійснили ексгумацію двох місцевих жителів (28 та 39 років), убитих російськими військовими під час окупації населеного пункту.

"За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ. Односельчани повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Правоохоронці виявили на тілах убитих вогнепальні поранення в районі тулуба та голови.

Крім того, у Куп'янську у дворі будинку правоохоронці ексгумували труп його 50-річного господаря, який загинув 9 вересня внаслідок російського ракетного удару.

Наразі тіла загиблих спрямовано на проведення судово-медичних експертиз. Досудове розслідування здійснюють слідчі Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #харків #ексгумація #цивільні

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