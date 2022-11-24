Президент України Володимир Зеленський закликав ОБСЄ стати лідером у боротьбі з російським терором і "творцем миру" на європейському континенті.

"І я закликаю вас робити все можливе, щоб Організація з безпеки і співробітництва в Європі стала творцем перемоги над російським терором, а, отже, творцем миру на нашому континенті. Я вдячний принциповому головуванню в асамблеї і за сумлінну роботу в комітетах й на рівні національних делегацій, і за те, що служить захисту наших цінностей та допомагає ізоляції Росії за терор. І я закликаю поширити цю принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї та на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи!" - сказав він у середу, виступаючи за допомогою відеозв'язку на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Ми бачимо, сказав він, "як на різних міжнародних майданчиках шукають і знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор, максимально ізолювати державу-терориста та знайти вихід із суворих глобальних криз, створених Росією".

"Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через дев'ять місяців своїх безперервних злочинів залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї?" - запитав президент.

Він привітав рішення Польщі про відмову у видачі віз для російської делегації. "Якби не польське рішення щодо віз для російської делегації, за яке я вдячний Польщі, вдячний представникам польського сейму, уряду, також президенту… Так от, якби цього не було, представники держави-терориста могли б сьогодні бути серед вас. Цей факт є відвертим знущанням із усіх принципів, на основі яких створювалася ОБСЄ", - сказав Зеленський.

Він назвав російську війну проти України "тестом для будь-якої міжнародної організації". "Росія не читає листів про мир і не слухає заяв про Гельсінські принципи. Росія не вважає, що наявність будь-якої ради в Європі є цінністю. Росія не поважає Червоний Хрест і не прислухатиметься лише до того, що якась організація працює понад сто років", - заявив президент.

Зеленський закликав "не чекати зими, весни чи літа, щоб нарешті усунути навіть гіпотетичну можливість прихильників терору брати участь у будь-якій діяльності вашої парламентської асамблеї".

"Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських убивць та катів до справедливої відповідальності", - заявив він.