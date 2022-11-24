Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, збито 10 безпілотників та 51 ракету – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 310 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 24 листопада, за дев’ять місяців становили близько 85 тис. 720 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні один танк і сім бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2898 та 5839 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено дві артилерійські системи окупантів та чотири одиниці автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами). Збито 10 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 51 крилату ракету.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1889 артилерійських систем, 395 РСЗВ, 209 засобів протиповітряної оборони, 4400 автомобілів та автоцистерн, 161 одиницю спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 261 гелікоптер, збито 1547 безпілотників та 531 крилату ракету.

Найбільших втрат противник зазнав на авдіївському, лиманському та бахмутському напрямках.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.