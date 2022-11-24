Чотири судна доправлять українське продовольство до Туреччини, Франції та Іспанії

З українських портів у середу вийшли чотири суховантажні машини з насінням соняшника, ячменем і пшеницею, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"23 листопада чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 126 311 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Два судна - Vasiliy Bozhenko (1,5 тис. тонн насіння соняшника) і Puffin S (18,1 тис. тонн пшениці) - відпливли до Туреччини.

Суховантаж Evengelistria доставить 40 711 тонн соняшникового насіння до Франції, суховантаж Kydonia прямує до Іспанії з 66 тис. тоннами ячменю.

Крім цього, в український порт за вантажем прямує судно, яке в середу пройшло морським гуманітарним коридором у рамках ініціативи.

СКЦ зазначає, що 82 суховантажні машини, здатні експортувати близько 1,9 млн тонн продовольства, очікують дозволу на захід у порти України, а також 30 навантажених суховантажних суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 23 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 11 853 507 тонн. Загалом було дозволено рух 970 суден: 479 на прибуття в українські порти та 491 - на вихід із них", - наголосили у СКЦ.