Події

20:12 23.11.2022

Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги Україні

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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за новий пакет допомоги, наданий Україні.
"Україну не злякають боягузливі нелюдські терористичні атаки російських воєнних злочинців. Дякуємо президенту Байдену та американському народу за підтримку й новий пакет допомоги, який дасть нам змогу рятувати життя й продовжувати нашу боротьбу за Україну! Разом переможемо!", - написав Зеленський у твіттері.
Як повідомлялося, у середу, 23 листопада, Байден доручив Державному департаменту США виділити додатковий пакет військової допомоги на $400 млн. За даними Міністерства оборони США, до пакета увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS, генератори та автомобілі, а також патрони та запчастини.

Теги: #байден #допомога_україні #зеленський

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