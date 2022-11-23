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17:45 23.11.2022

Держслужба якості освіти презентувала інформаційно-аналітичну систему EvaluEd

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Держслужба якості освіти презентувала інформаційно-аналітичну систему EvaluEd

Державна служба якості освіти презентувала інформаційно-аналітичну систему EvaluEd.

"Рік тому ми поставили за мету втілити інформаційно-аналітичну систему EvaluEd до 2025 року. Сьогодні ця система випробувана під час сертифікації вчителів та протестована у вибірці шкіл для самооцінювання освітнього й управлінського процесів. Уже отримали підтвердження практичності та затребуваності освітньої спільноти. Адже EvaluEd - це не про освітню статистику, а про реальний стан справ у закладах освіти", — наводить пресслужба слова голови Держслужби якості освіти Руслана Гурака.

Зазначено, що завдяки EvaluEd найближчим часом буде вдосконалено процедури проведення інституційних аудитів, самооцінювання закладів освіти та етапів сертифікації педагогічних працівників, а в перспективі - заходів державного нагляду (контролю) та аналізу діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення ними якості освіти в громадах.

Згідно з повідомленням, система постійно доступна онлайн і відкрита не лише для завдань аналізу, а й для своєчасної актуалізації даних верифікованими користувачами.

Наразі у ній зареєстровано третину закладів загальної середньої освіти, триває постійне поповнення й оновлення даних.

У відомстві уточнили, що EvaluEd цифровізує та автоматизує процес інституційного аудиту в школі.

"Завдяки спеціально розробленому модулю як зовнішні експерти, так і школа в режимі реального часу зможуть вносити дані, отримані під час аудиту, аналізувати їх та готувати висновки та рекомендації без залучення сторонніх онлайн-інструментів. Опитування учнів, батьків, учителів та опрацювання результатів також відбуватимуться через систему, суттєво економлячи часовий ресурс та забезпечуючи об'єктивність", - йдеться в повідомленні.

На базі EvaluEd буде доступний модуль для простого й швидкого самооцінювання школи, зокрема директор зможе: визначити якість управлінських та освітніх процесів, не витрачаючи значних зусиль; відстежувати динаміку за кожним з аспектів освітнього процесу; оцінювати ефективність тих чи інших управлінських рішень.

Крім того, за результатами самооцінки керівник зможе порівняти свій заклад з іншими, маючи доступ до узагальнених даних і по всій країні, і в межах конкретної області або громади.

"Завдяки масиву даних, зібраному за результатами аудитів, EvaluEd стане унікальною базою даних про стан якості освітньої діяльності шкіл, джерелом інформації для управлінців різних рівнів, науковців та інших зацікавлених сторін", - вважають у Держслужбі якості освіти.

Теги: #освіта #evalued

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