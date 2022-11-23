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09:43 23.11.2022

Загальні бойові втрати ворога становлять із початку вторгнення майже 85 410 осіб, за добу ліквідовано 410 окупантів - Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати ворога становлять із початку вторгнення майже 85 410 осіб, за добу ліквідовано 410 окупантів - Генштаб ЗСУ

Українські військові ліквідували за добу 410 окупантів, із початку вторгнення втрати ворога становили майже 85 410 осіб особового складу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.11 орієнтовно становили: особового складу – майже 85 410 (+410) осіб ліквідовано, танків – 2 897 (+2) од., бойових броньованих машин – 5 837 (+5) од., артилерійських систем – 1 887 (+5) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО ‒ 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., вертольотів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно- тактичного рівня – 1 537 (+0), крилатих ракет - 480 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4 396 (+3) од., спеціальної техніки - 161 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на авдіївському, бахмутському та лиманському напрямках.

Дані уточнюються.

Теги: #війна #генштаб_зсу

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